Елена Проклова попала в больницу со сложным переломом

69-летняя артистка подвернула ногу во время репетиции в Крыму, сейчас она находится в Боткинской клинике Москвы.

Елена Проклова получила тяжелую травму в Крыму, куда приехала, чтобы заменить актрису в спектакле.

Уже на первой репетиции звезда подвернула ногу, но, несмотря на это, доиграла постановку до конца, сообщает Рамблер.

«Лишь на второй день сделала рентген и выяснила: у меня сложный перелом. Мне наложен гипс, после чего я в пяти городах играла спектакли на коляске», — заявила Проклова.

После этого Елену положили в больницу, где ей сделали операцию. В поврежденную конечность вставлена пластина. Врачи пообещали, что звезда скоро снова будет в строю.

Проклова заявила, что продолжала играть спектакли с переломом, потому что считает своим профессиональным долгом прежде всего думать о зрителях, а не о себе.