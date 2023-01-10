«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории России

10 января стало известно, что российская кинолента "Чебурашка" побила рекорд по кассовым сборам в стране.

Издание ТАСС уведомляет, что фильм "Чебурашка", снятый режиссёром Дмитрием Дьяченко, стал самым кассовым кино в России, собрав в кинотеатрах 3 082 245 827 российских рублей после премьеры, состоявшейся 1 января.

Главный продюсер фильма "Чебурашка" Эдуард Илоян утверждает, что разговоры о продолжении данной истории в кинотеатрах являются преждевременными, поскольку целесообразно дождаться окончания проката первой части.