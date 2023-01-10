Фигурист Роман Костомаров сегодня попал в реанимацию с пневмонией, сейчас ему стало хуже

Как рассказал Илья Авербух, Роман Костомаров сегодня переведен в медицинский центр в Коммунарке. Состояние спортсмена пока лишь ухудшается.

По имеющимся на данный момент данным, 45-летний Роман Костомаров подключен к аппарату для искусственного вентилирования легких, сам он дышать не может.

Также фигуриста подключили к аппарату, насыщающему кровь кислородом.

У легендарного спортсмена очень опасный усложненный диагноз: прогрессирующая пневмония, сильная интоксикация организма плюс сепсис.

С ухудшением состояния Костомарова перевезли в специальную клинику. По словам Ильи Авербуха, знаменитый фигурист сейчас находится в медицинском центре "Коммунарка".

Ситуация пока под контролем, но остается очень тяжелой.

Ранее сегодня было известно, что Роман Костомаров оказался в реанимационном отделении с тяжелым критическим состоянием.

Диагностировали ему пневмонию, но исключили наличие коронавирусной инфекции.

Роман Костомаров занимался фигурным катанием, он выступал в паре с Татьяной Навкой и занял титул олимпийского чемпиона.

Два раза спортсмен побеждал на чемпионате мира, три раза был европейским чемпионом и победителем финала Гран-при Международного союза конькобежцев.

В 2006 году пара завершила совместные выступления.