Психолог объяснила, по каким признакам можно распознать счастливого человека

Они всегда позитивны, готовы помочь другому, не боятся трудностей и даже в трудностях стараются найти что-то хорошее.

Быть счастливым или казаться - разные вещи. Как себя ведут, что чувствуют реально счастливые люди, а не те, которые лишь делают такой вид?

Психологи обращают внимание, что счастливые люди всегда благодарны. Им всегда есть за что благодарить жизнь, людей, и они с радостью это делают.

Такие люди живут «здесь и сейчас», радуются каждой минуте своей жизни. Не ждут лучших времён, так как ценят жизнь такой, какая есть, с радостными и не очень событиями. Они никогда не проваливаются в прошлое, не строят иллюзии о будущем.

Счастливые люди видят позитивные стороны во всем, что с ними происходит и не цепляются за неприятности. Они даже в неприятном моменте жизни видят и хорошие стороны.

Они также часто улыбаются, всегда готовы помочь другому, легкие на подъем и открыты к экспериментам. Счастливые люди энергичные, постоянно в ресурсном состоянии, так как не тратят энергию на негативные события либо мысли.

Они уверены в себе и своих силах, отличаются реалистичными взглядами на жизнь, им не свойственна самонадеянность. Счастливые люди умеют адаптироваться в самых разных обстоятельствах, обладают высокой стрессоустойчивостью.

Если не все такие признаки есть, но хочется, чтобы они появились, то с чего начать? Психологи советуют: с искренней любви к себе. Это непросто, но нужно, ведь нельзя дать другому человеку либо миру то, чего нет у тебя.