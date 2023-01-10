Командир чеченского отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов утверждает, что в России следует немедленно начать новую волну частичной мобилизации.

Представитель народной милиции ЛНР и командир спецназа "Ахмат"& Апты Алаудинов утверждает, что новая волна мобилизации в России должна быть начата ещё вчера, а дети в школах должны получать актуальное патриотическое образование, прививающее необходимость "встать в один строй" в случае угрозы государству.

По мнению Алаудинова, в настоящий момент российское правительство должно сделать всё необходимое для подготовки к возможному началу Третьей мировой войны.