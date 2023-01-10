Кофе с лимоном: правда и мифы о пользе такого сочетания
В интернете то и дело всплывает информация о полезности необычного напитка - кофе с лимоном. Насколько можно верить этим сведениям, рассказали эксперты.
Итак, на что влияет кофе с лимоном и какая от него на самом деле польза.
Стройность фигуры
Если пить отдельно кофе и лимонную воду, то они некоторым образом могут снизить аппетит. Однако избавить от лишних килограммов эти напитки ни вместе, ни порознь не способны.
Можно ожидать лишь незначительное ускорение обмена веществ и умеренное мочегонное действие, исходящее от кофеина.
Здоровый кишечник
Есть мнение, что кружочек лимона, который обмакнули в кофе, может остановить диарею. Это неправда, возникнет обратный эффект, диарея от такого лакомства только усилится.
Кожа выглядит лучше
Как кофе, так и лимон содержат антиоксиданты и стимулируют синтез коллагена. Для кожи это полезные свойства, она становится красивее и здоровее.
Обязательно ли для этого сочетать кофе с лимоном - достоверных сведений по этому вопросу нет.
Иммунитет выше
В кофе и лимоне содержатся витамины и антиоксиданты, которые хорошо влияют на иммунитет.
Но рассчитывать на волшебное избавление от вирусов и микробов благодаря добавлению дольки лимона в кофе точно не стоит.
Эксперты считают, гораздо больший эффект будет от обычного мытья рук.
Опубликовано: Храмова Оксана