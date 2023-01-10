Кофе с лимоном: правда и мифы о пользе такого сочетания

В интернете то и дело всплывает информация о полезности необычного напитка - кофе с лимоном. Насколько можно верить этим сведениям, рассказали эксперты.

Итак, на что влияет кофе с лимоном и какая от него на самом деле польза.

Стройность фигуры

Если пить отдельно кофе и лимонную воду, то они некоторым образом могут снизить аппетит. Однако избавить от лишних килограммов эти напитки ни вместе, ни порознь не способны.

Можно ожидать лишь незначительное ускорение обмена веществ и умеренное мочегонное действие, исходящее от кофеина.

Здоровый кишечник

Есть мнение, что кружочек лимона, который обмакнули в кофе, может остановить диарею. Это неправда, возникнет обратный эффект, диарея от такого лакомства только усилится.

Кожа выглядит лучше

Как кофе, так и лимон содержат антиоксиданты и стимулируют синтез коллагена. Для кожи это полезные свойства, она становится красивее и здоровее.

Обязательно ли для этого сочетать кофе с лимоном - достоверных сведений по этому вопросу нет.

Иммунитет выше

В кофе и лимоне содержатся витамины и антиоксиданты, которые хорошо влияют на иммунитет.

Но рассчитывать на волшебное избавление от вирусов и микробов благодаря добавлению дольки лимона в кофе точно не стоит.

Эксперты считают, гораздо больший эффект будет от обычного мытья рук.