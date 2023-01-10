С виду добрейшие существа: 6 пород собак, которые могут быть очень опасны

Некоторые собаки всем кажутся милыми и безобидными. Их никто не заподозрит в злобе, жестокости, коварстве. Однако факты говорят обратное. При выборе четвероногого друга надо проявлять особую бдительность.

Не все породы собак одинаково добродушны, хотя видимость такую они хорошо умеют создавать. Рассмотреть потенциальную опасность, исходящую от питомца, порой удается не сразу.

Кокер-спаниель

Каждый год случаются нападения этих милых вислоухих собачек на людей, которые нередко заканчиваются смертельным исходом.

Это некрупные, но очень эмоциональные, вспыльчивые собаки, над усмирением их нрава нужно обязательно работать. У спаниэля очень опасные челюсти, крупные и сильные, как у овчарок.

Чау-чау

Собачка для души, эдакий милый комочек меха весом в 20 кг. Но на отдыхе в деревне она запросто разорвет на части курицу без зазрения совести.

Был период, когда городские чау-чау стали часто нападать на людей. Количество случаев достигло критических цифр, что стало поводом для занесения породы в список особо опасных.

Владельцы с опаской отдавали щенков непроверенным покупателям.

Маламут

Крепкая ездовая собака, милый мохнатый друг. В сети постоянно можно видеть снимки этих созданий, на которых они ласково обнимаются с детишками.

Однако этот вольнолюбивый северный пес не всегда хорошо переносит пребывание в четырех стенах городского дома.

Когда у собак бывают срывы, они становятся очень опасны, могут нападать на людей и даже на маленьких детей.

Хаски

Сильная собака, которая любит волю и простор, о чем не все хозяева помнят. Эти звери часто портят мебель и постоянно пытаются сбежать во время прогулок.

Хаски редко нападают на людей, но все же покусать они тоже могут. Особенно любят псы расправляться с котами. Они жестоко убивают мурлык в считанные секунды.

Сенбернар

Вокруг собаки создали ореол друга и спасателя человека из экстренных ситуаций. Огромные звери, которых считают очень добрыми. Но к сожаленью, это не всегда так.

Щенков нужно приучать к общению с незнакомыми людьми с рождения, чтобы избежать печальных последствий в будущем. Случаи жестоких нападений не так уж и редки.

Самое страшное в этой ситуации - невозможность вмешаться и держать пса под контролем. Если эта махина выйдет из себя, то хозяин ничем не сможет помочь жертве.

Чихуахуа

Мелкая собачка, которая точно ни у кого не вызовет подозрений. Но порой жестокости и злобы в ней хватает на целый батальон.

Любой человек, мало мальски разбирающийся в собаках, скажет, что нет коварнее и агрессивнее существа, чем разбушевавшийся чихуахуа.

Хорошее воспитание для пса необходимо, как воздух. Соседей и прохожих может спасти от мелкого пакостника только его миниатюрность.

Именно поэтому от собачёнки достаточно легко можно отбиться и особых последствий от нападения не будет.