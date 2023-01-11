Исследование показало: употребление энергетических напитков ускоряет выпадение волос у мужчин

Такое же действие на мужской организм оказывают газированные и спортивные напитки, подслащенные кофе и чай.

Недавнее исследование китайских ученых из Университета Цинхуа в Пекине показало, что не только стресс, неправильное питание и сопутствующие заболевания являются причиной преждевременного выпадения волос у мужчин.

Те представители мужского пола, которые банками употребляют энергетики, газированные и подслащенные напитки, подвергаются повышенному риску облысения.

Эксперты собрали группу из 1000 мужчин, которые должны были потреблять от одного до трех литров таких напитков каждую неделю.

У тех из них, кто употреблял больше одного подслащенного напитка в день, риск быстрого облысения был на 42 % выше, чем у тех, кто не пил напитки с высоким содержанием сахара и кофеина.

Те мужчины, которые страдали от повышенной потери волос, признались, что употребляли в среднем около 12 подслащенных напитков в неделю.