В британском аэропорту «Хитроу» нашли груз с ураном

Британская полиция заявила во вторник, 10 января, что они начали расследование после конфискации отправления с ураном в аэропорту Хитроу в Лондоне.

Хотя опасная находка была сделана 29 декабря во время плановой проверки сотрудниками пограничной службы, о ней сообщили только во вторник.

Как сообщает британский таблоид The Sun, посылка пришла из Пакистана и прибыла в Англию на самолете, вылетевшем из Омана.

Уран был обнаружен в партии металлолома, и следователи выясняют, была ли находка результатом «неправильного обращения с отходами» в Пакистане, сообщает BBC.