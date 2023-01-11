Житель Индии заменил умершую жену силиконовой статуэткой и ему стало легче

Скульптору Субимал Дасу потребовалось шесть месяцев работы, чтобы завершить модель, которая весит 30 кг и украшена драгоценностями .

Индийский пенсионер потратил 2500 фунтов стерлингов, чтобы сделать силиконовую куклу, похожую на его покойную жену в натуральную величину, чтобы она постоянно сидела у него на диване.

Необычная искусственная копия заняла место умершей жены, после того как овдовевший государственный служащий Тапас Санделия решил заказать ее, чтобы исполнить желание его умирающей жены Индрани.

Скульптору Субимал Дасу потребовалось шесть месяцев работы, чтобы завершить модель, которая весит 30 кг и украшена драгоценностями и шелковым халатом сари, который она носила на свадьбе их сына.

Прекрасно выполненная модель изображает женщину, сидящую, как обычно, со скрещенными руками, на своем любимом месте на диване в их главном доме в Кайкали, Индия.

Индрани было 59 лет, когда она умерла в больнице во время второй волны пандемии covid, в то время как ее 65-летний муж был вынужден применить изоляцию в их доме.

Скорбящий муж сказал, что он стремился исполнить желание своей жены. Реалистичную статую она увидела 10 лет назад в одном из храмов и выразила желание, чтобы ее воссоздали в такой фигуре, если она умрет раньше мужа.

"Моя жена умерла 4 мая 2021 года", - уточнил Сандилия, наслаждаясь вниманием, которое он получает от своих соседей за то, что он сделал. Его поиски скульптора закончились в прошлом году, когда он положился на Субимала Даса и работал с ним в течение нескольких дней, создавая глиняную модель своей жены.

После этого была сформирована силиконовая форма для литья. "Ничто кроме выражения лица Индрани, не принесет мне пользы. В конце концов, я прожил с ней 39 лет", - заявил мужчина.