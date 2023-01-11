Историки рассказали, кому из русских в старину было дано право носить фамилию на -ич

В Древней Руси отчества с такими приставками могли носить только представители княжеской знати.

Одним из способов идентифицикации человека наряду с именем-фамилией является отчество. Сегодня никого такой «приставкой» к имени не удивишь. Но были времена, когда люди спокойно обходились без отчеств. Это изменилось в X веке.

Первые отчества историки встречают в документах, датированных 945-м годом. Но с современными у них было мало общего, хотя принцип образования с тех пор особо не изменился. И тысячу лет назад, и сейчас отчества «рассказывают» об отце человека.

Разница заключается только в форме. Сегодня отчеством, оканчивающимся на –ич, никого не удивишь. А наши предки были более многословными: «Иван, сын Владимира», «Глеб, сын Святослава».

Древнерусские князья вообще не останавливались на упоминании одного отца. К примеру, киевский князь Владимир Красно Солнышко официально именовался так: «князь Владимир Святославич, внук Всеволож, правнук Олегов». Разумеется, в подобных случаях отчества подчеркнивали принадлежность к известному роду.

Вскоре отчество стало привилегией. В XI веке начали активно использовать короткую форму, заканчивающуюся на -ич: Святославич, Ярославич, Изяславич. А с XV века представителя высшей знати дали право на ношение отчеств с такими суффиксами как -ович или –евич.

А люди, которые не могли похвастаться высоким положением в обществе, именовались как: «Михаил Архипов, сын Васильев» (отца Михаила звали Архип, деда — Василий).

Отчества давали по имени отца. Но если по ряду причин не получалось установить личность одного из родителей, в ход шло имя матери. На Руси встречались Афанасий Настасьевич, Петр Ефросиньевич и так далее.

Только после Октябрьской революции отчества стали обязательными к употреблению, независимо от социальной принадлежности граждан. Сегодня его наряду с полной формой имени используют в формальной обстановке. В сельской местности и вовсе обращение к знакомым принято по одному обществу: Иваныч, Петровна, Андреевна.