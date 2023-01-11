Все авиарейсы в США отменены из-за сбоя в системе NOTAM

В США произошел серьезный сбой в системе уведомлений NOTAM, сообщило Федеральное управление гражданской авиации. Это привело к остановке сотен рейсов - внутренних и зарубежных.

Авария произошла в среду утром. Согласно NBC News, это система, которая должна предоставлять пилотам и сотрудникам аэропорта всю необходимую информацию, например, о закрытии взлетно-посадочных полос.

В настоящее время она не обрабатывает обновленные данные, а специалисты работают над восстановлением системы.

NBC News отмечает, что 6:30 по местному времени, 760 рейсов в и из США были задержаны. Около 90 рейсов уже отменены.

Американские аэропорты с раннего утра сообщают о трудностях, с которыми могут столкнуться путешественники. В соцсетях многие подчеркивают, что в аэропортах царит хаос.