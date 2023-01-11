ВС РФ ликвидировали одного из лидеров партии «Европейская Соледарность» Логвина в Артёмовске

Российские военкоры сообщают, что служащие ВС РФ ликвидировали одного из лидеров партии «Европейская Соледарность» Александра Логвина в городе Артёмовск ДНР.

11 января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации ликвидировали главу регионального отделения партии «Европейская Соледарность» в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области Александра Логвина в Артёмовске Донецкой Народной Республики.

Отмечается факт того, что Логвин принимал активное участие в протестах на Майдане Незалежности в Киеве, которые превратили Украину в новую горячую точку.