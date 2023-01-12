Генерал Картаполов: Весной в армию РФ будут призывать мужчин до 30 лет
Глава Комитета Госдумы по обороны генерал Картаполов сообщил о повышении призывного возраста.
Во время весеннего призыва на срочную службе в российскую армию будут забирать мужчин до 30 лет.
Такое заявление сделал глава Комитета Государственной думы России по обороне Картаполов. Причем будет поднят лишь верхний порог призыва.
Нижний так и останется на прежнем уровне - 18 лет. Нижний порог будет подниматься, но позже.
"Андрей Картаполов сообщил "Парламентской газете", что уже весной 2023 года на срочную службу собираются призывать людей в возрасте до 30 лет, а не до 27, что ранее было предельным возрастом призыва", - передает "Московский Комсомолец".
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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