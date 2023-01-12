Кимаковский: российские войска серьёзно продвинулись под Артёмовском
2023-01-12 10:43
Советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что российские войска серьёзно продвинулись в районе города Артёмовск ДНР.
12 января советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский в пресс-релизе заявил о том, что на Донецком направлении российская «артиллерия сегодня реально подавляет силы противника, на некоторых участках они даже из окопов вылезти не могут».
Кимаковский уточнил, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации серьёзно продвинулись под Артёмовском.
Помимо прочего, наблюдаются определенные продвижения на Авдеевском участке фронта.
Опубликовано: Диана Мудреченко