Кимаковский: российские войска серьёзно продвинулись под Артёмовском

Кравченко прокомментировала информацию о том, что у нее проблемы с акоголем

После того как актриса Татьяна Кравченко не явилась на спектакль в Питере, ее коллега Станислав Садальский заговорил о проблемах артистки с алкоголем. Что по этому поводу думает сама Кравченко?

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