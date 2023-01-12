Ученые рассказали, как сократить риск опасных болезней с помощью диеты

Эксперты уверены, что никогда не поздно перейти к здоровому питанию, и его преимущества могут подарить несколько дополнительных лет жизни.

Риск преждевременной смерти от любой причины можно снизить почти на 20 процентов, употребляя определенные продукты, утверждают ученые.

Как показало новое исследование, люди, которые строго придерживались одной из моделей здорового питания в сочетании с акцентом на потребление большего количества цельного зерна, фруктов, овощей, орехов, бобовых, имели меньше шансов заболеть раком, сердечно-сосудистыми, респираторными, нейродегенеративными заболеваниями.

По данным ученых, которые опубликованы в журнале "JAMA Internal Medicine", "существует более одного способа хорошо питаться и извлекать пользу для здоровья".

Один из авторов исследования, профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана доктор Фрэнк Ху сказал, что людям часто надоедает придерживаться одного способа питания.

При этом он подчеркнул, что нужно проявлять гибкость при создания моделей здорового питания, которые могут быть адаптированы к индивидуальным предпочтениям в еде, состоянию здоровья и культуре.

"Например, если человек ест здоровую средиземноморскую пищу, а через несколько месяцев захочет попробовать что-то другое, можно заменить ее полувегетарианской диетой или следовать американским диетическим рекомендациям и создать свое собственное здоровое питание", - отметил медик.

В ходе исследования отслеживались пищевые привычки 75 тысяч женщин и более 44 тысяч мужчин. Ни у кого из мужчин и женщин в начале исследования не было сердечно-сосудистых заболеваний, и лишь немногие из них курили. Все они заполняли анкеты о потреблении пищи каждые четыре года.

"Это одно из крупнейших и продолжительных когортных исследований по изучению рекомендуемых моделей питания и долгосрочных рисков преждевременной смертности и других причин, вызванных основными заболеваниями", - отметил эксперт.

Ху подчеркнул, что альтернативный индекс здорового питания был разработан в Гарвардском университете и использует "наилучшие имеющиеся данные" для включения продуктов и питательных веществ, тесно связанных со снижением риска хронических заболеваний.

"Мы включили в диеты здорового питания орехи, семена, цельные зерна и сократили потребление красного и обработанного мяса и подслащенных напитков, - уточнил он. - Также допускается умеренное употребление алкогольных напитков".

Ху заявил, что исследование выявило более низкий риск смерти от некоторых хронических заболеваний при условии, что люди со временем улучшали свой рацион питания.

Он отметил, что участники, которые улучшили свой рацион на 25%, снизили риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 6-13% и рака - на 7-18%. Также на 7% снизился риск смерти от нейродегенеративных заболеваний - таких как деменция.

"Снижение риска смертности от респираторных заболеваний на самом деле еще больше: на 35-46%", - пояснил он.

"Никогда не поздно перейти к здоровому питанию, и его преимущества могут быть значительными с точки зрения снижения преждевременной смертности", - сказал ученый.