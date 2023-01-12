Ради сына молодая мама сумела сбросить сразу 70 килограммов

Сверстники смеялись над мальчиком из-за того, что его мама отличалась от других, и она решила, что пришла пора меняться.

29-летняя жительница Британии Софи Рэтклифф набрала вес за период пандемии. И признала, что ее здоровье ухудшалось: она не могла без одышки подняться по лестнице или сесть.

"Я не высыпалась", - призналась Софи. Несладко пришлось и ее маленькому сыну: сверстники насмехались над мальчиком из-за того, что его мама отличается от других.

Когда стрелка весов достигла почти 150 килограммов, англичанка решила, что пришла пора меняться.

«Я никому не сказала, что худею, потому что считала, что у меня ничего не получится», — поделилась женщина. Специалисты составили для нее индивидуальную программу упражнений, подобрали план питания. И вес стал стремительно сокращаться.

Сейчас вес Софи 80 килограммов, но британка на этом не намерена останавливаться. Она продолжает заниматься спортом, и даже научилась получать от тренировок удовольствие.

«Мне нравится сайклинг, силовые и кардиотренировки. Теперь понимаю, что физические упражнения приносят радость», — поделилась женщина.