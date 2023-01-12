«Уралвагонзавод» передал войскам РФ партию Т-90М «Прорыв» для нужд СВО
2023-01-12 17:41
Российские войска получили партию новейших танков Т-90М "Прорыв", которые будут использоваться в спецоперации на Украине.
Российский концерн "Уралвагонзавод" завершил производство партии танков Т-90М "Прорыв", передав данные машины Министерству обороны России для распределения этих вооружений между войсками РФ в зоне спецоперации. Известно, что сотрудники "Уралвагонзавода" работают круглосуточно в посменном режиме, обслуживая нужды отечественной армии.
Также сообщается, что представители Центрального военного округа России уже обучаются использованию танков Т-90М "Прорыв" на полигонах, корректируя навыки стрельбы по мишеням.
Опубликовано: Ткачёв Андрей