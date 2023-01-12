Фразы, которые мы произносим, легко выдадут в человеке неудачника

Чтобы определить неудачника, не нужно долго с ним общаться и знать всю подноготную: достаточно внимательно прислушаться, какими фразами он пользуется.

Я попробую сделать что-то. Если человек все время что-то пробует в разговоре, это выдает неуверенность и неготовность брать ответственность за результат.

Если вы хотите обучить свой мозг мышлению категориями успеха, избегайте этого слова. Говорите сразу: я иду, я делаю.

У меня трудный, день, если мне повезет, я подавлен.

Произнесение этих фраз программирует мозг на выдачу эмоций, которые соответствуют их смыслу. Так, мы буквально говорим ему, как все должно быть, ведь мозг все понимает буквально. И неважно, говорите вы эти фразы себе или вслух в разговоре.

Поиск виноватых и составление списков приоритетов также губительны для успеха.

В первом случае человек снимает с себя ответственность, а во втором рассредотачивает внимание, и мозг просто не знает, какой из приоритетных задач ему заниматься.