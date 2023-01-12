Не только кофе: какие напитки помогут вам взбодриться в течение дня

Для борьбы с усталостью в течение дня кроме кофе хорошо помогают его альтернативы: мы расскажем, что это за напитки.

В качестве альтернативы кофе хорошо подойдет напиток из женьшеня. Он стимулирует работу нервной системы и обладает тонизирующим эффектом. Особенно хорошо выпивать чашечку женьшеневого напитка с утра. Для тех же, кто хочет похудеть, отличным вариантом будет японский чай матча. В нем минимум калорий и кофеина, зато много минеральных веществ и полифенолов.

Отличными детоксикационными свойствами обладает цикорий. Он не только повышает уровень энергии, но и способствует улучшению пищеварения. А вот любителям кофе с молоком можно заменить любимый напиток на т. н. золотое молоко. Это молоко, в которое добавляются специи, преимущественно куркума и корица. Вкус получается насыщенный, а побочных эффектов кофеина не будет.

Поклонникам насыщенных вкусов наверняка понравится и чай со специями. Перец, кардамон, анис, фенхель и другие специи смешиваются с обычным черным чаем и завариваются. Получается напиток с удивительным пряным ароматом.