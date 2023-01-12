Советник Кучмы Соскин: поражение под Соледаром стало фатальным для Киева
2023-01-12 21:28
Советник бывшего президента Украины Кучмы Олег Соскин заявил, что поражение под Соледаром оказалось фатальным для Киева.
По его словам, украинских военных больше не ждет ничего хорошего на фронте, а Бахмут, скорее всего, придется оставить.
Соскин отметил, что ВСУ не располагают тяжелыми танками и артиллерийскими установками, способными бить на дальние дистанции.
Он уточнил, что в ближайшее время поставок оружия для Украины не предвидится, а Россия увеличивает напор, который ВСУ больше не могут сдерживать.
Опубликовано: Светлана Репина