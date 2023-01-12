Советник Кучмы Соскин: поражение под Соледаром стало фатальным для Киева

Советник бывшего президента Украины Кучмы Олег Соскин заявил, что поражение под Соледаром оказалось фатальным для Киева.

По его словам, украинских военных больше не ждет ничего хорошего на фронте, а Бахмут, скорее всего, придется оставить.

Соскин отметил, что ВСУ не располагают тяжелыми танками и артиллерийскими установками, способными бить на дальние дистанции.

Он уточнил, что в ближайшее время поставок оружия для Украины не предвидится, а Россия увеличивает напор, который ВСУ больше не могут сдерживать.