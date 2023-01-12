Зубной пастой можно не только чистить зубы: 9 неожиданных вариантов применения

Польза зубной пасты не исчерпывается прямым назначением. Она и в хозяйстве пригодится, и прихорошиться поможет, и здоровье поправит.

Несколько полезных лайфхаков по применению обычной зубной пасты.

Пастой можно смазывать места укусов насекомых, это поможет предупредить раздражение и зуд.

Также средство для ухода за зубами помогает успокоить кожу после выдавливания прыщей и снимает боли при ожогах. Зубная паста также может помочь скрыть некоторые дефекты кожи.

Зубной пастой можно до блеска отполировать ноготки и даже сделать укладку волос.

Более традиционный способ применения - избавление от неприятных запахов во рту (чеснок, рыба, лук).

Паста помогает убрать пятна с одежды или ковра, которые плохо поддаются выведению другими составами.

Зубной пастой можно счищать следы от фломастеров на стенах, которые любят оставлять после себя маленькие дети.

Средство для чистки зубов прекрасно чистит грязную обувь, пригар с металлической посуды, столовое серебро или ювелирные изделия.

Зубная паста пригодится для отбеливания клавиш музыкальных инструментов или удаления царапин на компьютерных дисках.

Пастой промывают детские бутылочки для кормления, чтобы убрать посторонние запахи.

Когда предстоит подводное погружение, очки для плавания можно обработать все той же зубной пастой. Тогда очки не запотеют под водой.