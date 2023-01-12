В Нижнем Тагиле отменен спектакль с участием Дмитрия Назарова после его высказываний об СВО

Премьера постановки «Корень любви» с актером в главной роли должна была состояться 1 февраля.

В Нижнем Тагиле отменен спектакль «Корень любви», где в главной роли задействован актер Дмитрий Назаров. Премьера постановки планировалась на 1 февраля, сообщает КП.

Но с появлением анонса горожане стали высказывать недовольство. Поводом послужило то, что Дмитрий Назаров критиковал проведение СВО на Украине. Артист выкладывал в YouTube-канал ролики, где осуждал позицию российских властей.

В частности, в стихах он резко ответил Ивану Охлобыстину, выступившему на Красной площади в Москве 30 сентября и озвучившего клич «Гойда».

Подписчики официальной страницы нижнетагильского Дворца молодежи, в котором должен был состояться спектакль, заявили, что актеру не место на уральской сцене. Организатор спектакля в итоге принял решение отменить показ.

"По решению организаторов ООО «Билет 96», постановка «Корень любви» с участием актеров Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой, запланированная на 1 февраля 2023-го в Нижнем Тагиле, отменена. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отметили в пресс-службе городского Дворца молодежи.

Дмитрий Назаров знаком зрителям по роли шеф-повара ресторана Claude Monet в популярном сериале «Кухня». Он также несколько лет вел телепередачу «Кулинарный поединок», озвучил Огюста Гюсто в мультфильме «Рататуй».