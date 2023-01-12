«Леня Голубков» из популярной рекламы 90-х женился на актрисе вдвое моложе его

70-летний актер Владимир Пермяков сыграл свадьбу с 33-летней коллегой Ольгой Петровой. Для него это четвертый брак.

Несмотря на разницу почти в сорок лет, влюбленные счастливы вместе и даже пытаются распланировать свое будущее.

По словам Ольги Петровой, они знакомы уже шесть лет, но узаконить отношения решили сейчас, сообщает Рамблер.

"Хотели расписаться красиво - 30-го декабря, в день столетия СССР. Ведь мы же «родом из СССР». Подали заявление, но опоздали на два дня", — поделилась артистка.

При этом она добавила, что в канун Старого Нового года пожениться «тоже симпатично».

Влюбленные познакомились на киносъемках. Для 70-летнего Владимира Пермякова это четвертый брак. Последние годы для артиста были крайне тяжелыми, потому что из-за пандемии коронавируса работы в киносфере для него стало намного меньше, уточняет «Пятый канал».