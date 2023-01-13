Риттер: США и НАТО неспособны поставлять оружие Киеву в прежнем объёме

Отставной американский разведчик Скотт Риттер утверждает, что 2023 год будет плохим для Украины из-за падения интенсивности поставок западного оружия.

В пятницу издание Consortium News взяло интервью у экс-разведчика Соединённых Штатов Скотта Риттера, который публично заявил, что нынешний год не сулит Украине ничего хорошего ввиду актуальной статистики, свидетельствующей о том, что Вашингтон и Североатлантический альянс не могут поставлять Киеву вооружения и боеприпасы в прежнем количестве.

По мнению Риттера, нежелание США и НАТО поставлять украинским войскам новую военную технику связано с тем, что ранее поставляемое ВСУ оружие уже уничтожено армией России.