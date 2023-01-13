Глава МВФ: США могут избежать рецессии в 2023 году

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что США могут избежать рецессии в нынешнем году.

По ее словам, на это указывают высокий потребительский спрос и стабильность американского рынка труда.

В МВФ отмечают, что такая ситуация складывается в стране, несмотря на повышение процентных ставок.

Георгиева уточнила, что даже если Соединенные Штаты столкнутся с рецессией, она будет очень мягкой.