Нашатырный спирт в доме - лучшее подспорье для хозяйки и достойный аналог бытовой химии

Только одна баночка нашатырного спирта, оказывается, может вычистить чуть ли не всю кухню. Также это средство можно использовать и при стирке вещей.

Медицинский препарат отлично справляется с загрязнениями на кухонных поверхностях. После обработки все будет блестеть, как новенькое.

Для уборки нужно приготовить волшебный состав на основе нашатыря:

горчичный порошок;

пищевая сода;

нашатырный спирт;

чайная ложка средства для мытья посуды.

Первые три компонента берутся в равных долях.

Получается чистящая паста, которой можно отмыть столы, шкафы, вытяжку.

Нашатырь также хорошо использовать в качестве пятновыводителя. Состав готовится так: 2 столовые ложки нашатыря, столько же глицерина и воды.

Раствор наносится на загрязненные места на два часа. Потом вещи надо постирать обычным способом.

Но сначала лучше протестировать состав на небольшом участке одежды, лучше с изнаночной стороны в малозаметном месте.

Раствор с нашатырем может помочь убрать пятна от пота, напитков или еды.

Если добавить 3 столовые ложки нашатыря к стиральному средству, то вещи будут постираны более качественно.

Цветное белье будет смотреться ярче, а белое вернет свой белоснежный вид.