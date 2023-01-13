Нашатырный спирт в доме - лучшее подспорье для хозяйки и достойный аналог бытовой химии
Только одна баночка нашатырного спирта, оказывается, может вычистить чуть ли не всю кухню. Также это средство можно использовать и при стирке вещей.
Медицинский препарат отлично справляется с загрязнениями на кухонных поверхностях. После обработки все будет блестеть, как новенькое.
Для уборки нужно приготовить волшебный состав на основе нашатыря:
горчичный порошок;
пищевая сода;
нашатырный спирт;
чайная ложка средства для мытья посуды.
Первые три компонента берутся в равных долях.
Получается чистящая паста, которой можно отмыть столы, шкафы, вытяжку.
Нашатырь также хорошо использовать в качестве пятновыводителя. Состав готовится так: 2 столовые ложки нашатыря, столько же глицерина и воды.
Раствор наносится на загрязненные места на два часа. Потом вещи надо постирать обычным способом.
Но сначала лучше протестировать состав на небольшом участке одежды, лучше с изнаночной стороны в малозаметном месте.
Раствор с нашатырем может помочь убрать пятна от пота, напитков или еды.
Если добавить 3 столовые ложки нашатыря к стиральному средству, то вещи будут постираны более качественно.
Цветное белье будет смотреться ярче, а белое вернет свой белоснежный вид.
Опубликовано: Храмова Оксана