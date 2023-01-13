Генштаб ВС РФ отменил право на отсрочку от мобилизации для мужчин, имеющих троих и более детей

Такую новость выложила в Телеграм-канале председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Документ, который отменяет отсрочку для многодетных отцов, был подписан начальником Генштаба Валерием Герасимовым еще в конце декабря 2022 года.

Информацией об этом с Ириной Киркорой, членом Совета по правам человека, поделился представитель Генштаба.

Нина Останина:

"Встретилась с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой, которая входит в экспертный совет нашего комитета и в рабочую группу по проекту ФЗ «О психологической помощи населению РФ». К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила опасения об отмене пункта Директивы Генштаба от 04.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми"

Отмену отсрочки от несения военной службы для отцов многодетных семейств подтвердил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов.

"Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью"

Право на отсрочку получили мужчины, воспитывающие троих и более детей в октябре прошлого года.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал в тот момент подобное действие "жестом доброй воли Министерства обороны".

После чего депутаты Госдумы приняли к рассмотрению законопроект, в которой предполагалось внести соответствующие поправки. Однако новый документ так и не был принят.

Частичная мобилизация в России считается завершенной. Ходят слухи о второй волне призыва на фронт, которые Кремль отрицает.