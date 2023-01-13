Генштаб РФ объявил об отмене отсрочки от мобилизации для мужчин с тремя детьми

В России будет отменено право на отсрочку от мобилизации для мужчин с тремя детьми.

Генеральный штаб армии Российской Федерации разослал в военкоматы документ, согласно которому право на отсрочку от мобилизации для мужчин, которые являются отцами троих или более несовершеннолетних детей, отменяется.

Об этом рассказала глава комитета Государственной думы России по вопросам семьи Нина Останина. Ее заявление приводит телеграм-канал News.ru.

"Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила об отмене отсрочки от частичной мобилизации для отцов с тремя детьми", - пишет источник.