В США полиция при задержании убила брата основателя движения Black Lives Matter

Сотрудники американской полиции при задержании убили брата основателя движения Black Lives Matter.

В Соединенных Штатах при задержании чернокожий гражданин вел себя агрессивно, чем вызвал жесткие ответные действия со стороны полиции.

Стражи порядка несколько раз ударили задержанного электрошокером, от чего тот в последствии скончался.

При этом погибших оказался брат основателя движения Black Lives Matter Кинан Андерсон. Сообщается, что перед задержанием он оскорблял полицейских.