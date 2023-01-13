В США полиция при задержании убила брата основателя движения Black Lives Matter
2023-01-13 12:19
Сотрудники американской полиции при задержании убили брата основателя движения Black Lives Matter.
В Соединенных Штатах при задержании чернокожий гражданин вел себя агрессивно, чем вызвал жесткие ответные действия со стороны полиции.
Стражи порядка несколько раз ударили задержанного электрошокером, от чего тот в последствии скончался.
При этом погибших оказался брат основателя движения Black Lives Matter Кинан Андерсон. Сообщается, что перед задержанием он оскорблял полицейских.
Опубликовано: Николай Скира