Откуда пошла поговорка «у черта на куличках»

Каждый хотя бы однажды сталкивался с таким выражением, которое означает: где-то очень далеко, в крайней глуши.

Многие пользуются таким фразеологизмом, но при этом мало кто знает, как он появился. Оказывается, в старину "куличками" назывались места в лесу, которые были более болотистыми и вязкими.

Иногда их именовали "кулижками". То есть, если подходить строго, то правильнее говорить "кулижки" (от слова "кулига").Так называли лесные поляны, выжженные и вырубленные места, которые приспособлены для возделывания земли, а также - островки на болоте.

Кулижки, как правило, располагались далеко от сел и деревень. И в этих местах, по преданиям, водилась нечистая сила, в том числе и черти. Вот почему люди запрещали близким забираться в глубину леса - дьявол ведь может появиться в самый неожиданный момент.

Считается, что в языческие времена на кулигах совершались жертвоприношения. Жрецы здесь закалывали животных, а затем наедались и напивались.

По мнению языковедов, изначально выражение "к черту на кулички" считалось ответом на вопрос: "Куда собрался?". Суеверные люди напрямую боялись отвечать на такой вопрос, чтобы избежать неприятностей в дороге.