Медбрат в США накачивал пациенток наркотиками и подвергал их сексуальному насилию

Это обнаружилось после того, как сам медработник умер от передозировки. В его телефоне нашли фото и видео его жертв.

Практикующий медбрат, умерший от передозировки наркотиков в частной больнице штата Айова, подверг сексуальному насилию по меньшей мере девять пациенток после того, как накачал их наркотиками, сообщили представители больницы и полиции.

Газета ”Ottumwa Courier" написала, что это было обнаружено в ходе расследования смерти 27-летнего Девина Майкла Караччо, который работал в больнице регионального медцентра Оттумва.

Полиция сообщила, что в отчете о вскрытии трупа сделан вывод, что Караччо умер от случайной передозировки в больнице.

В ходе отдельного расследования его смерти полиция и больница обнаружили видеозаписи и фотографии на личном мобильном телефоне, которые запечатлели акты сексуального насилия, которому он подвергал пациенток в период с 2021 по 2022 годы.

Лейтенант полиции Оттумвы Джейсон Белл сказал, что пятеро из девяти жертв были опознаны. Следователи пытаются установить личности остальных. Нападения происходили, когда пациентки находились под действием успокоительных или без сознания. Полиция считает, что Караччо действовал в одиночку.

Кара Клаус, директор по персоналу больницы, заявила, что все "потрясены и шокированы действиями мистера Караччо".

Она также добавила, что после ЧП больница внесла много изменений в процедуры внутреннего контроля и безопасности и будет работать над обеспечением безопасной среды для пациентов, поставщиков услуг и персонала.