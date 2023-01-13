Супруга Костомарова Домнина рассказала, что сейчас говорят медики о состоянии фигуриста
2023-01-13 18:41
Оксана Домнина, являющаяся женой Романа Костомарова, рассказала последнии новости о состоянии знаменитости
Оксана Домнина сообщила, что врачи характеризуют состояние ее мужа Романа Костомарова как стабильно тяжелое.
Пока никаких сдвигов в сторону улучшения, как и в сторону ухудшения, не наблюдается.
Врачи, под наблюдением которых находится фигурист, уже не раз обсуждали лечение больного в рамках консулиума, но никаких прогнозов по поводу давать не могут.
Опубликовано: Наталья Гончарова