Супруга Костомарова Домнина рассказала, что сейчас говорят медики о состоянии фигуриста

Оксана Домнина, являющаяся женой Романа Костомарова, рассказала последнии новости о состоянии знаменитости

Оксана Домнина сообщила, что врачи характеризуют состояние ее мужа Романа Костомарова как стабильно тяжелое.

Пока никаких сдвигов в сторону улучшения, как и в сторону ухудшения, не наблюдается.

Врачи, под наблюдением которых находится фигурист, уже не раз обсуждали лечение больного в рамках консулиума, но никаких прогнозов по поводу давать не могут.