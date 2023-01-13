Кладезь минералов и витаминов: эксперты объяснили пользу красной свеклы

Этот овощ крайне полезен для иммунитета, нервов и мышц. И показан всем, кто хочет сбросить вес.

Ученые Федерального центра питания Германии заявили, что красная свекла - это кладезь минералов и витаминов. Она богата калием, магнием, цинком, витаминами группы В и витамином С.

Все это делает ее крайне полезной для иммунитета, нервов и мышц.

Немецкие эксперты также добавили, что красная свекла богата железом и фолиевой кислотой, которые важны для построения эритроцитов.

И это не все: овощ содержит пигментное вещество “бетанин”, обладающее антиоксидантным действием, которое укрепляет иммунную систему.

Красная свекла также помогает похудеть благодаря своей низкой калорийности: в 100 г овоща содержится всего 40 калорий. Она богата также пищевыми волокнами, которые продлевают чувство сытости, а затем уменьшают приступы сильного голода.