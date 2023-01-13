Экономия с умом: сокращаем расходы на питание при сохранении его качества

Экономить на питании, покупая дешевые или некачественные продукты не выход, но сократить расходы можно и без потери качества: мы расскажем как.

Планирование и составление списка продуктов на неделю защитит ваш бюджет от спонтанных и часто ненужных покупок. Это первое, что стоит уяснить. Второе это частота посещений магазина. Если вы ограничитесь визитом в продуктовый раз в неделю, и закупите только необходимое, у вас в кошельке останется больше денег.

Не ленитесь зайти на сайт, и изучить выгодные акции в спокойной обстановке. Придя в магазин, вы снова рискуете накупить ненужного лишь потому, что на нем стоит красный ценник. А еще не ведитесь на раскрученные товары, ведь часто цены на них завышены, но не факт, что они вам действительно нужны.

Ходите в магазин на сытый желудок, и берите вместо большой тележки маленькую корзину, чтобы избежать подсознательного соблазна заполнить ее полностью. В продуктовых магазинах покупайте только продукты, а за остальным идите в профильные торговые точки. Получится выгоднее.