Девушку наказали за преследование парня: 1000 сообщений и 150 звонков в день

Влюбленные расстались, но девушка мириться с этим не хотела. Она умоляла его вернуться и возобновить отношения. Делала это слишком навязчиво, едва не доведя парня до суицида. Ситуацию разрешил суд.

28-летняя Мишель Фелтон из Элсмир-Порт в Чешире отправляла любимому тысячи сообщений и бесконечно звонила - до 150 раз в день.

Так она надеялась вернуть своего парня, в итоге чуть не доведя его до самоубийства. На большинство звонков и сообщений он не отвечал.

Тогда Мишель стала оставлять на пороге его дома подарки. Райан Харли вынужден был обратиться в полицию.

"Я просто хочу, чтобы это ушло и все это прекратилось. Я просто хочу покончить со всем этим "

Девушка не отрицала свое навязчивое поведение, но признавать себя виновной в чем-либо отказывалась. Решение по этому делу принимал суд Уоррингтона.

В итоге девушке запретили общаться с Харли 18 месяцев. Дополнительно обвиняемой выдвинули требования о строгом соблюдении общественного порядка в течении этих 18 месяцев.

Фелтон также должна участвовать в 30-дневной реабилитационной программе.

При этом Мишель должна заплатить штраф в размере 50 фунтов стерлингов плюс 395 фунтов стерлингов в качестве моральной компенсации парню.

Встречаться молодые люди начали в мае 2020 года, расстались в феврале 2022 года. Поводом послужила ссора, во время которой Харли случайно сломал девушке палец.

Преследования девушки продолжались с 15 по 26 февраля. Сообщения и звонки не носили угрожающий или оскорбительный характер, только признания в любви и сожаления о ссоре.

Девушка писала, что не хочет продолжать жить дальше, присылала свои фотографии, приходила к любимому домой без приглашения.

Когда ей говорили, что Харли не хочет говорить с ней, видеть ее и как-то иначе поддерживать отношения, она игнорировала все это.

У девушки хорошая репутация, она никогда не была ранее судима. В настоящее время Мишель встречается уже с новым парнем.

Адвокат девушки, Питер Барнетт в процессе разбирательств заявил, что Харли обвинил Мишель Фелтон лишь для того, чтобы избежать судебного преследования за сломанный палец.