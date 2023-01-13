Кислый фрукт от бытовых напастей: пять неочевидных способов использования лимона в бытовых целях

Лимон отлично справляется с накипью, ржавчиной и выступает отличным дезинфектором, если знать, где и для каких целей его можно использовать.

Чтобы избавить мусорное ведро от характерных въевшихся запахов, вымочите в воде свежую лимонную кожуру и промойте раствором ведро. Масла цедры справятся и с запахом, и с жиром.

От накипи легко можно избавиться, если предварительно добавить в воду сок лимона, затем залить ее в чайник и хорошенько прокипятить. После просто промыть чайник проточной водой. А вот макнув лимон в соль, и натерев им загрязненную поверхность стола, можно легко справиться с въевшимися пятнами. Не забудьте только сразу протереть участок влажной тряпкой, чтобы кислота не разъела поверхность.

Для обеззараживания посуды и других предметов их нужно протереть лимонным соком, оставить на пять-десять минут и смыть водой. А в сфере косметологии лимон действует как осветляющее средство зоны вокруг глаз, если его дольки использовать ежевечерне в качестве патчей.