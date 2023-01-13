Очень горький кофе - любимый напиток садистов и психопатов

Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Appetite. Ученые Инсбрука доказали, что крепкий кофе предпочитают асоциальные личности с психопатическими наклонностями.

Научные сотрудники из Инсбрука выяснили, что люди, отличающиеся психопатическим поведением, любят продукты с горьким вкусом.

Так психопаты и садисты, по итогам исследования, подтвердили, что им нравится не только горький кофе. Еще они испытывают тягу к редису, сельдерею, тонику.

Все эти продукты нравятся людям, которые при общении проявляют антисоциальные черты.

Ранее проводились исследования по поводу влияния сладких продуктов на поведение людей.

В процессе научного эксперимента было установлено: сладости провоцируют у мужчин и женщин стремление оказывать помощь окружающим.

Сладкий вкус вызывал у испытуемых желание быть более социализированными.

В свою очередь, любители кислого, по мнению психологов, очень обидчивы, мстительны, часто обладают злым нравом.

Люди, которых тянет на соленое, как правило, трудолюбивы, выносливы, они целеустремленные и настойчивые.

Ценители остренького и почитатели перчика - это натуры страстные, горячие, темпераментные.

Также этот тип людей любит во всем разобраться основательно и дойти до самой сути предмета.