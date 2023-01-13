В Литве на магистральном газопроводе произошел мощный врыв

Литовский газотранспортный оператор Amber Grid сообщил в пятницу, 13 января о взрыве на магистральном газопроводе, соединяющего Литву и Латвию на участке недалеко от литовского города Пасволь на севере страны.

"В пятницу около 17:00 произошел взрыв газопровода Amber Grid недалеко от Пасволя. По предварительным данным, никто не пострадал. Взрыв произошел вдали от жилых домов. Пожар тушат оперативно прибывшие на место пожарные расчеты", - говорится в сообщении оператора.

На своем сайте Amber Grid уточняет, что газотранспортная система в районе состоит из двух параллельных трубопроводов, и по предварительным данным в одном из них произошел взрыв. Второй трубопровод не пострадал.

Оператор заверил, что поставки газа по поврежденному газопроводу были немедленно прекращены, но потребители уезда Пасвол уже снабжаются газом по соседнему газопроводу.

"Мы сожалеем об инциденте в газопроводной системе. Мы сразу приступили к выяснению обстоятельств происшествия и обеспечению поставок газа потребителям, а соответствующие службы сосредоточены на контроле за последствиями возгорания и обеспечении безопасности. В настоящее время у нас нет более подробной информации об этом событии", — написал Нямунас Бикнюс, генеральный директор Amber Grid.

Как сообщает Reuters, оператор газопровода также заявил, что по предварительной оценке в настоящее время нет признаков того, что взрыв был произведен преднамеренно. Однако расследование охватывает все возможные варианты.

Агентство Leta пишет, что на месте наблюдалось пламя высотой до 50 метров, а дорога Пасвол-Сявле была закрыта для движения. Продолжается эвакуация жителей села Валакеляй, в котором проживает около 250 человек, примерно в километре от места взрыва.

Газопровод, по которому вспыхнул пожар, используется для подачи газа в северную часть Литвы и Латвию.