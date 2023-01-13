Артур Смольянинов по решению Минюста РФ признан иноагентом

В черный список также включены музыкальный критик Артемий Троицкий, экс-священник Сергей Кирсанов, юрист Анатолий Фурсов, журналист Александр Шелест.

Актер Артур Смольянинов несколько месяцев назад подверг критике действия российских властей и выехал за границу. А недавно звезда «9 роты» вообще заявил, что он готов воевать за Украину, сообщает СтарХит.

Слова артиста не оставили без внимания: Минюст 13 января включил Смольянинова в реестр иноагентов.

Актер больше не сможет работать на государственной либо муниципальной службе, а также выступать организатором публичных мероприятий и так далее.

Несколько дней назад Артур в интервью заявил, что ему "плевать" на родную страну. 39-летний Смольянинов, кроме того, осудил тех, кто поддержал спецоперацию. Артист с оскорблениями накинулся даже на коллегу Сослана Фидарова.

В черный список сегодня также включены музыкальный критик Артемий Троицкий, экс-священник Сергей Кирсанов, юрист Анатолий Фурсов, журналист Александр Шелест и активист Сергей Ухов.