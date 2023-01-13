Жительница Британии вышла замуж за одеяло и рассказала про свои отношения с супругом

По словам женщины, у нее были и другие одеяла, однако эмоционально она привязана лишь к одному из них.

Жительница британского города Эксетер (графство Девоншир) вышла замуж за свое одеяло. Она рассказала про свадьбу и свои отношения с супругом, сообщает Рамблер со ссылкой на LADbible.

Свадьба Паскаль Селлик и ее одеяла прошла 14 февраля 2019-го года, на церемонии присутствовали 120 гостей. Дресс-код был пижамный. Невесте тогда было 49 лет, она попросила всех прийти в тапочках и одежде для сна.

«Это свадьба стала арт-проектом, своего рода посланием в День святого Валентина всем, кому иногда одиноко, — объяснила Селлик. — Мы пытались сказать, что это нормально, в такие минуты можно позаботиться о себе, провести время в постели. И даже выйти за постельное белье замуж. Почему бы и нет?».

Женщина описала отношения с одеялом как большую дружбу, а не как страстную любовь. По словам Паскаль, у нее были и другие одеяла, однако она эмоционально была привязана лишь к одному из них.

Кроме одеяла, у Селлик есть и традиционный партнер: мужчина по имени Джонни. По словам женщины, к одеялу он не ревнует и к ее поведению относится с пониманием.