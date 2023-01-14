В Литве произошел взрыв на газопроводе, обошлось без пострадавших

Взрыв повредил газопровод Amber Grid, соединяющий страны Балтии с Польшей, на севере Литвы в пятницу, 13 января, сообщил местный оператор на своем сайте.

«Около 17:00 на газопроводе «Янтарная сеть» в Пасвальском районе произошел взрыв. По первым данным никто не пострадал», — говорится в сообщении группы Amber Grid.

По словам оператора, взрыв одной из двух труб газопровода, поврежденный участок которого был построен в 1978 году, произошел вдали от жилых домов, примерно в пяти километрах от Пасвалиса.