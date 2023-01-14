Дни, в которые опытные дачники рекомендуют высевать огурцы

Огурцы культура теплолюбивая, поэтому и рекомендуется для получения ранних урожаев высаживать их рассадой.

Для получения хорошей рассады посев семян следует производить за 3-4 недели до предполагаемой посадки ее в грунт.

Если огурцы планируется выращивать в теплице, то посев семян на рассаду следует осуществлять в конце марта, а для открытого грунта не раньше средины апреля.

А вот дни, в которые опытные дачники рекомендуют осуществлять посев семян 19-24 и 27-28 марта; 5-9, 20-24 апреля; 4-9 и 19-23 мая