Звезда «Кухни» Назаров высказался в связи со своим увольнением из театра

Артсит заявил, что он ничего об этом не знает и посоветовал не читать «натощак желтых газет».

Актер Дмитрий Назаров дал комментарий в связи со своим увольнением из театра МХТ имени А.П. Чехова под руководством худрука Константина Хабенского, сообщает Рамблер.

Новость об увольнении Назарова и его жены Ольги Васильевой появилась 13-го января. Приказ об увольнении актеров подписал худрук театра Константин Хабенский.

Звезда сериала «Кухня» об увольнении из театра, где он служил последние 20 лет, высказался с удивлением.

«Как интересно! Я ничего этого не знаю. Не читайте натощак желтых газет», — с иронией прокомментировал ситуацию артист.

В ответ на вопрос представителей СМИ о причинах его отставки Дмитрий Назаров заявил: «Не имею понятия, вообще ничего не комментирую».