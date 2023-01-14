Звезда «Кухни» Назаров высказался в связи со своим увольнением из театра
Артсит заявил, что он ничего об этом не знает и посоветовал не читать «натощак желтых газет».
Актер Дмитрий Назаров дал комментарий в связи со своим увольнением из театра МХТ имени А.П. Чехова под руководством худрука Константина Хабенского, сообщает Рамблер.
Новость об увольнении Назарова и его жены Ольги Васильевой появилась 13-го января. Приказ об увольнении актеров подписал худрук театра Константин Хабенский.
Звезда сериала «Кухня» об увольнении из театра, где он служил последние 20 лет, высказался с удивлением.
«Как интересно! Я ничего этого не знаю. Не читайте натощак желтых газет», — с иронией прокомментировал ситуацию артист.
В ответ на вопрос представителей СМИ о причинах его отставки Дмитрий Назаров заявил: «Не имею понятия, вообще ничего не комментирую».
Опубликовано: Светлана Гаврусева