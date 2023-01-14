Невесты в Германии предпочитают свадебному платью комбинезон и кроссовки

Об изменениях свадебной моды свидетельствует экспозиция выставки-ярмарки в Ольденбурге в эти выходные, где 60 экспонентов представляют последние ее тенденции.

По словам Сони Хобби, одной из организаторов выставки, в годы, предшествовавшие пандемии коронавируса, посетителей на мероприятии было в два раза больше.

«В последнее время появился спрос на цветочные украшения на запястье или цветочное кольцо вместо букета для невесты», — сказал Хобби.

Также некоторые женщины предпочитают сверкающий комбинезон или брючный костюм свадебному платью с большим количеством кружева.

Даже с классическим свадебным платьем, все больше и больше невест теперь носят кроссовки вместо туфель-лодочек или высоких каблуков.

«При желании кроссовки можно украсить индивидуально, например, мотивом, соответствующим девизу свадьбы», — рассказала Хобби.

Еще одна тенденция касается обручальных колец ручной работы с выгравированных на их внутренней стороне отпечатках пальца владельца.

