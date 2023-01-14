События в Беларуси вызвали панику в Киеве

Обозреватель издания eadaily проанализировала последние события, связанные с увеличением объединенной группировки Союзного государства в Беларуси.

«Развертывание региональной группировки войск на белорусской территории уже стало одним из главных ответов двух стран на складывающуюся ситуацию в регионе, что с каждым днем все больше беспокоит не только Брюссель и Вашингтон, но и Киев», - считает Наталья Григорьева.

В то же самое время белорусские пограничники продолжают регистрировать все больше случаев активности у границы с Украиной.

По заявлениям ГПК Беларуси на сопредельной стороне границу больше не охраняют кадровые военные, вместо них там визуализировали людей в военной форме без опознавательных знаков.

Последним информационным всплеском для киевского режима, стали совместные учения ВВС России и Беларуси, что в Киеве расценили, как подготовку к вторжению на север Украины с территории РБ.

Российская дипломатия на этот счет уже дала свой ответ о том, что Россия может задействовать территорию Беларуси только после нападения на своего ближайшего союзника. Речь идет, как о механизмах единой военной доктрины Союзного государства, так и о сотрудничестве в обеспечении безопасности в рамках договоров ОДКБ.

