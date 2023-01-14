Родство сибиряков и коренных американцев доказано

В журнале Science опубликована статья Майкла Прайса основой для которой было интервью шведского генетика Андерса Гётерстрем.

По словам генетика миграция людей в доисторический период была несколько сложнее, чем всегда считалось.

Люди не только перебирались из Азии в Америку, но и имел место обратный процесс. Это доказывает находка на Камчатке останков 3 человек.

Анализ ДНК этих людей, погибших примерно полтысячелетия назад доказывает, что они по происхождению были североамериканцами.