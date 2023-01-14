Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

По словам директора "Ленкома" Марка Варшавера, звезда умерла сегодня после продолжительной болезни.

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась сегодня на 80-м году жизни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

"Инна Михайловна сегодня умерла после продолжительной болезни", - сказал Варшавер. По словам директора "Ленкома", дата и место похорон пока не еще определены. По предварительным данным, похороны могут состояться во вторник.

Инна Чурикова является лауреатом многочисленных премий и наград. Будущая звезда родилась 5 октября 1943 года, в 1965-м году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. В этом же году принята в Московский театр юного зрителя. В "Ленкоме" служит с 1975 года.

В кино дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960-м году в фильме "Тучи над Борском". Снималась во многих фильмах, в том числе - созданных ее мужем, кинорежиссёром Глебом Панфиловым.

Известна ролями в таких лентах, как "Морозко", "Начало", "Васса". "Курьер", " Ширли-мырли" и других.