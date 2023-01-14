Памела Андерсон рассказала о своем отношении к украденному секс-видео с ее участием

Оно было снято в девяностые и запечатлело бывшую модель Playboy с отцом ее сыновей, рокером Motley Crue Ли.

Памела Андерсон заявила, что не видела печально известную секс-запись со своим бывшим мужем.

Бывшая звезда Baywatch не скрывает: ей было “очень больно", когда в 1996 году в Сеть просочилось интимное видео, где она запечатлена с рокером Motley Crue Ли — отцом ее сыновей: 26-летнего Брэндона и 25-летнего Дилана.

Когда ее спросили, что она хочет, чтобы люди поняли о секс-записи, украденной из ее дома и дома Ли вместе с сейфом, она ответила: “Что это была украденная собственность".

“Это были два безумно голых влюбленных человека. Я имею в виду, мы все время были голыми, снимали друг друга и вели себя глупо, но эти записи не предназначались для просмотра кем-либо еще. И я не видела этого по сей день. Это было очень обидно", призналась Памела.

Звезда также отметила, что ее спасло то, что она "была матерью". В ином случае она "не выжила бы".

В интервью CBS 55-летняя актриса также рассказала о детской травме и своих пяти браках. А еще - анонсировала написание мемуаров "Любовь, Памела" и новый документальный фильм Netflix "Памела, история любви".

Бывшая модель Playboy, которая назвала написание книги “терапией", также заявила, что не будет смотреть свой документальный фильм на Netflix.

Андерсон, которая объявила о своем разрыве с пятым мужем Дэном Хейхерстом в январе 2022 года, рассказала, что в скандальной драме Hulu "Пэм и Томми" нет правды.

Сериал 2022 года, где главные роли исполнили Лили Джеймс и Себастьян Стэн, посвящен тому периоду звездной пары, когда была обнародована секс-запись.