Китай официально сообщил о 60 000 смертей в новой волне пандемии в декабре
2023-01-14 16:24
По официальным данным, около 60 000 человек в Китае умерли от короновирусной инфекции и связанных с ней болезней с начала декабря 2022 года.
Как объявила в субботу Национальная комиссия здравоохранения, с 8 декабря от дыхательной недостаточности умерло 5503 пациента с коронавирусом.
Еще 54 435 смертей произошли в медицинских учреждениях от других заболеваний в сочетании с короновирусной инфекцией.
Число новых больных в последнее время в целом уменьшилось.
После пика сейчас наблюдается «тенденция к снижению» как в городах, так и в сельской местности, заявил на пресс-конференции представитель комиссии Цзяо Яхуэй.
Люди старше 65 лет составили около 90 процентов от зарегистрированных смертей они также страдали от других тяжелых заболеваний.
Опубликовано: Тарас Медведев