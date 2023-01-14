Китай официально сообщил о 60 000 смертей в новой волне пандемии в декабре

По официальным данным, около 60 000 человек в Китае умерли от короновирусной инфекции и связанных с ней болезней с начала декабря 2022 года.

Как объявила в субботу Национальная комиссия здравоохранения, с 8 декабря от дыхательной недостаточности умерло 5503 пациента с коронавирусом.

Еще 54 435 смертей произошли в медицинских учреждениях от других заболеваний в сочетании с короновирусной инфекцией.

Число новых больных в последнее время в целом уменьшилось.

После пика сейчас наблюдается «тенденция к снижению» как в городах, так и в сельской местности, заявил на пресс-конференции представитель комиссии Цзяо Яхуэй.

Люди старше 65 лет составили около 90 процентов от зарегистрированных смертей они также страдали от других тяжелых заболеваний.